Ile kosztuje wyjazd na Euro 2024 do Niemiec? Transport, zakwaterowanie, bilety i inne wydatki

Ile kosztuje wyjazd na Euro? Bilety były bardzo drogie

Bilety na Euro 2024 rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Popyt był tak duży, że oficjalna strona UEFA często się zawieszała, a kibice musieli czekać w bardzo długich internetowych kolejkach. W maju odbyła się ostatnia tura "last minute" sprzedaży wejściówek na wielki turniej. Firma Cinkciarz.pl stworzyła podsumowanie kosztów wyjazdu do Niemiec dla polskich kibiców. Zacznijmy od biletów na spotkania Biało-Czerwonych. W zależności od wybranej kategorii fani musieli wydać od 30 do 400 euro.

Transport na Euro 2024

Jak wygląda transport? Autostrady w Niemczech nie posiadają ograniczeń prędkości (są pewne wyjątki), ale warto mieć się na baczności w miastach, gdyż mandaty za zbyt szybką jazdę są niezwykle surowe. Paliwo kosztuje ponad 8 złotych za litr, natomiast olej napędowy około 7,50. Co jeśli nie mamy własnego auta? Koszt wypożyczenia samochodu na 24 godziny to około 110 złotych. Zdecydowanie najszybszą opcją podróży do Niemiec jest samolot, ale kurs na linii Warszawa - Hamburg kosztuje 1,7 tys. złotych. Dosyć sporo. Jeśli wybieramy się do Berlina, warto rozważyć pociąg, na który wydamy 100-150 złotych.