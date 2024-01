Jakub Kiwior na wakacjach z żoną w Dubaju. "Powrót do deszczowego Londynu będzie ciężki" etc

Jeszcze nie wiadomo czy Jakub Kiwior zostanie w Arsenalu, czy odejdzie na przykład do Włoch. Póki co reprezentant Polski resetuje głowę. Razem ze swoją żoną poleciał do najbardziej obleganego miasta w styczniu przez turystów - a więc do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.