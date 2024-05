- W niedzielę macie szansę zmazać plamę. 12 tysięcy kibiców na trybunach, dlatego macie mega możliwość na naprawienie tego błędu. Jeśli tego nie zrobicie, ten smród będzie się za wami ciągnął w nieskończoność. Będziecie mieć nasze wsparcie, ale chcemy widzieć, że każdy z was da z siebie wszystko. Jeśli ktoś czuje zmęczenie końcówką sezonu, głowa mu nie wytrzyma, niech powie trenerowi, że nie chce grać . Nie chcemy widzieć, że ktoś wyjdzie i się podda w tym meczu. To jest najważniejszy mecz i to trzeba po prostu załatwić - powiedział pierwszy z kibiców.

- Je*** te derby, kur**. Je*** te kur** z Gdańska. To już nie jest ważne. Mamy nowy cel. Przyjeżdżają te pastuchy je****. Brudne pazury ku*** do nas. Na nasz teren. Gramy według naszych zasad. Tak? [...]. Każdy daje 100 procent! Serce i charakter do końca. Ktoś da du**, to będzie z tego rozliczony, ku***. Będzie cały stadion, wszyscy kibice na was liczą - krzyczał kibic numer dwa.