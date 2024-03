Lechia Gdańsk doczeka się powrotu swojej gwiazdy. Luis Fernandez wkrótce pojawi się na boisku

Lechia Gdańsk przewodzi w tabeli Fortuna 1. Ligi i to bez swojej gwiazdy

Trójmiejski zespół mimo wielu zawirowań na początku sezonu, obecnie jest najlepszej drodze, by szybko wrócić do PKO Ekstraklasy. Lechia Gdańsk po 23. kolejkach jest liderem Fortuna 1. Ligi, na swoim koncie zgromadziła 44 punkty, czyli tyle samo co druga w tabeli Arka Gdynia. Jednak podopieczni Szymon Grabowski dzięki lepszemu bilansowi od swojego rywala zza miedzy, mogą przewodzić w klasyfikacji.

Gdańszczanie notują znakomite wyniki, mimo że od dłuższego czasu muszą radzić sobie bez swojej gwiazdy. Luis Fernandez swoje ostatnie spotkanie w barwach pierwszoligowca rozegrał pod koniec października. Od tego czasu zmaga się kontuzją kolana, która wykluczyła go z gry na długie miesiące.

Kacper Sezonienko: Jesteśmy liderami i chcemy utrzymać pozycję do końca sezonu