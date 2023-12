Marcin Bułka popełnił fatalny błąd w meczu z Le Havre. Polski bramkarz "wypluł" piłkę, a napastnik strzelił gola [WIDEO]

Marcin Bułka sprezentował gola rywalowi

Bułka w świat dorosłego futbolu zaczął wchodzić w drużynie Escoli Warszawa. Bramkarz bardzo szybko wyjechał za granicę. Zdecydował się na transfer do Chelsea w 2016 roku. W ekipie z Londynu był jednak wiecznym rezerwowym. W seniorskiej drużynie nie zaliczył ani jednego występu, dlatego w 2019 roku przeniósł się do PSG. W najlepszym francuskim zespole także nie mógł się przebić. Zanotował tylko dwa występy. Jego kariera zaczęła nabierać większego tempa dopiero niedawno. W 2021 roku został wypożyczony z PSG do Nicei. Rok później Les Aiglons wykupili Polaka na stałe.

W obecnym sezonie Bułka jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Polski golkiper zaimponował kibicom w całej Europie, kiedy zanotował niesamowitą serię bez wpuszczenia gola. Trwała ona 747 minut, czyli ponad osiem spotkań. Niestety nawet najlepszym zdarzają się gorsze mecze. Marcin Bułka w spotkaniu 16. kolejki Ligue 1 z Le Havre popełnił fatalny błąd, który doprowadził do bramki dla rywala. Polski bramkarz "wypluł" piłkę po bardzo lekkim strzale. Do futbolówki dopadł napastnik, który bez problemu strzelił gola.