Matthijs de Ligt z dużą wiarą przed rozpoczęciem Euro 2024: Możemy zajść daleko

Mimo nieobecności kilku ważnych zawodników, takich jak pomocnik Barcelony Frenkiego de Jong, defensor uważa, że Holendrzy mają co potrzeba, aby poradzić sobie z trudami Euro 2024. Reprezentacja Holandii, mimo braków kadrowych spowodowanych kontuzjami, wciąż dysponuje graczami z najwyższej półki, co może być kluczowe w nadchodzącym turnieju.

- Mamy wielu graczy z czołowych europejskich klubów. To bardzo ważne w przypadku takiego turnieju, ponieważ oznacza, że mamy dużo doświadczenia i obycia w meczach o wysoką stawkę, a taką będzie miał każdy pojedynek w ME. Wiemy także, jak się zachowywać, co robić, jak się przygotowywać do gry co 3-4 dni. A gdy do tego dodamy piłkarską jakość, którą też posiadamy, oznacza to, że możemy zajść naprawdę daleko - powiedział Matthijs de Ligt.