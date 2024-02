Mecz GKS Tychy - Arka Gdynia. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz Fortuna 1. Ligi 1 marca o godzinie 20:30

Fortuna 1. Liga. Mecz GKS Tychy - Arka Gdynia. Gdzie obejrzeć w TV?

W piątek będziemy mieć również jeden z większych hitów 22. kolejki rozgrywek Fortuna 1. Ligi. Piłkarze GKS-u Tychy ustępują piątkowemu rywalowi w tabeli zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej z uwagi na słabszy bilans bramkowy przy tej samej liczbie punktów. Arka Gdynia jednak musi zachować czujność w Tychach, jeśli chce wykorzystać tę szansę do zostania samodzielnym liderem Fortuna 1. Ligi i uciec GKS-owi na kilka punktów.

Jednak piłkarze Arki Gdynia nie myślą rezygnować w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Gdynianie idą jak burza w rundzie wiosennej. Najpierw pewnie poradzili sobie z Polonią Warszawa (3:0), a potem gładko pokonali Stal Rzeszów wynikiem 5:1. Dwie bramki zdobył w tym meczu napastnik drużyny prowadzonej przez Wojciecha Łobodzińskiego - Karol Czubak .

GKS Tychy - Arka Gdynia. Stream online, live

Transmisja z meczu GKS Tychy - Arka Gdynia tylko w Polsat Box Go. Dostęp do strony lub aplikacji kosztuje. Jednorazowa opłata wynosi co najmniej 40 zł w przypadku pojedynczego, miesięcznego pakietu.