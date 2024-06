Mecz Polska - Ukraina. Stream za darmo w internecie. Gdzie obejrzeć spotkanie towarzyskie bez opłat?

Według doniesień medialnych w meczu z Ukrainą Michał Probierz da szansę rezerwowym. To ostatnia szansa, żeby przekonać selekcjonera, gdyż w piątek musi podać 26-osobowy skład. Niewykluczone, że trener w środku pola postawi na Romanczuka, dla którego to wyjątkowe spotkanie ze względu na jego pochodzenie.

- To, co wpadło mi w oczy w grze Ukrainy, to szybkie przejście z obrony do ataku. Mają wykonawców, szybkich skrzydłowych, mocnych napastników. To najsilniejsze strony. Moje najsilniejsze cechy? Agresywność, ustawienie, trzymanie pozycji. W jakiejś mierze doświadczenie, ponieważ zagrałem już sporo meczów. Na pewno się przyda - powiedział Taras Romanczuk na ostatniej konferencji prasowej.