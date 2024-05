Najwięksi nieobecni zgrupowania przed Euro 2024. Oni turniej mają z głowy i obejrzą go przed telewizorami LISTA

Najwięksi nieobecni czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski przed Euro 2024

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. 29 maja Michał Probierz ogłosił szeroką kadrę na zbliżające się mistrzostwa Europy w Niemczech. Selekcjoner zostawił sobie furtkę w przypadku nieprzewidzianych okoliczności w postaci - odpukać - kontuzji, któregoś z piłkarzy na treningu przed samym turniejem. Powołał 28-osobową kadrę, z której wykreśli dwa nazwiska.

Na Euro 2024 do Niemiec pojedzie z kolei również czwarty bramkarz z PKO Ekstraklasy. Problem w tym, że nie będzie on zgłoszony do rozgrywek. Oliwier Zych z Puszczy Niepołomice będzie jedynie dostępny dla selekcjonera do treningów.