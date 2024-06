Niemieckie media przed startem Euro 2024: Piłka nożna ma przyćmić stresującą teraźniejszość

W cieniu niepewnych czasów, Euro 2024 w Niemczech zapowiadają się jako wydarzenie, które ma na celu nie tylko sportową rywalizację, ale również zjednoczenie ludzi i przyniesienie ulgi w stresującym życiu codziennym. "Od 14 czerwca do 14 lipca piłka nożna ma przyćmić stresującą teraźniejszość, zasypywać podziały i budować mosty. 2,8 miliona kibiców, w tym 650 000 z zagranicy, powinno się cieszyć zrelaksowanymi Niemcami" - zauważył portal RND, podkreślając znaczenie tego wydarzenia dla społeczeństwa.

W piątek startuje Euro 2024 w Niemczech

Turniej odbędzie się w dziesięciu miastach, co jest nie tylko wyzwaniem logistycznym, ale również finansowym. Badania przeprowadzone przez ZDF i Der Spiegel szacują, że koszty dla niemieckich podatników wyniosą 650 milionów euro, z czego miasta-gospodarze pokryją 295 milionów euro. To znacznie więcej, niż przewidywano w 2017 roku. Jednakże, pomimo wysokich kosztów, optymizm wśród organizatorów jest zauważalny. "Wierzymy, że skorzystamy ekonomicznie na tym turnieju, ponieważ setki tysięcy ludzi przyjedzie do naszego miasta i wyda tu pieniądze" - wyjaśnił Stephan Keller, burmistrz Duesseldorfu, podkreślając korzyści, jakie przyniesie wydarzenie. Bezpieczeństwo uczestników i kibiców jest kluczowym priorytetem dla organizatorów. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Nancy Faeser, zapewnia o wysokim poziomie przygotowań: "Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem, zarówno dla krajów związkowych, jak i dla rządu federalnego. Jesteśmy bardzo, bardzo dobrze przygotowani i dlatego mam nadzieję, że mecze będą spokojne i bezpieczne". Policja federalna i lokalne siły bezpieczeństwa będą prowadzić kontrole na granicach, lotniskach i w ruchu kolejowym, aby zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Społeczne wyzwanie i wizerunkowe korzyści z Euro 2024

ME 2024 to nie tylko sportowe emocje, ale również szansa na pokonanie społecznych podziałów. W obliczu sceptycyzmu części społeczeństwa, jak pokazują badania YouGov, gdzie 46% respondentów jest obojętne na mistrzostwa, wydarzenie to ma szansę stać się "letnią bajką", która ponownie zjednoczy naród. Niemieckie media i eksperci zastanawiają się, czy "podzielone Niemcy nadal będą mogły wspólnie cieszyć się sportem", podkreślając znaczenie piłki nożnej w budowaniu mostów między ludźmi.

Oprócz bezpośrednich korzyści finansowych dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej, Euro 2024 to również okazja do promocji miast-gospodarzy na arenie międzynarodowej. "Pięć miliardów ludzi na całym świecie będzie oglądać ten turniej na swoich ekranach, a to bezcenna reklama wizerunkowa dla Duesseldorfu" - dodał Keller, wskazując na długoterminowe korzyści, jakie może przynieść wydarzenie.

W obliczu wyzwań i oczekiwań, Euro 2024 w Niemczech zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie, które ma szansę nie tylko dostarczyć niezapomnianych emocji sportowych, ale również stać się impulsem dla społecznej i ekonomicznej zmiany.

