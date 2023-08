Raków Częstochowa dopisał kolejne "oczka" do rankingu UEFA. Potężny zastrzyk punktowy po potencjalnym awansie do Ligi Mistrzów

Raków Częstochowa dopisuje punkty w rankingu UEFA

Raków Częstochowa w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów pokonał Aris Limassol 3:1 w dwumeczu. W ostatniej rundzie mistrz Polski zmierzy się z Kopenhagą. Co oznacza awans do fazy grupowej w kontekście rankingu UEFA?

Obecna sytuacja:

Obecnie Polska jest na 21. miejsce rankingu UEFA. W sezonie 2023/24 polskie drużyny dopisały łącznie 3 punkty. Wtorkowa wygrana z Arisem oznacza, że Raków zapewnił Polsce 0,250 punktu (wygrany mecz w eliminacjach). "Medaliki" mogą dać nam prawdziwy zastrzyk punktowy jeśli przejdą FC Kopenhagę w IV rundzie eliminacji. Przypomnijmy, że za wygrany mecz Raków zdobędzie 0,250 punktu, natomiast za remis 0,125. Zakładają optymistyczny scenariusz, że mistrz Polski awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów, nasz kraj w rankingu UEFA dopisze 1 punkt. Jest to liczone w następujący sposób - bonus za awans do grupy LM to 4 punkty, natomiast trzeba go podzielić przez wszystkie zespoły z danego kraju, które brały udział w europejskich pucharach. W naszym przypadku dzielnik to liczba cztery - Raków, Legia, Lech, Pogoń.