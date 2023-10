Reprezentacja. Polska po wygranej z Wyspami Owczymi może awansować nawet na drugie miejsce w grupie! Przedstawiamy różne warianty

Polska wiceliderem grupy? To możliwe

Przypomnijmy, Polska jest w bardzo trudnej sytuacji w grupie eliminacji do mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni przegrali aż trzy z pięciu meczów: mowa o wyjazdowych grach z Czechami (1:3), Mołdawią (2:3) oraz Albanią (0:2). Po tym ostatnim spotkaniu z pracą pożegnał Fernando Santos.

Ledwie dwa wygrane mecze oznaczają sześć punktów i czwartą lokatę w grupie. Istnieje jednak szansa, że po meczu z Wyspami Owczymi Biało-Czerwoni awansują na lokatę drugą wyprzedzając zarówno Mołdawię jak i Czechy. Co się musi stać? Przedstawiamy możliwe warianty.

By rozpocząć rozważania, należy wyjść z założenia, że Polska w czwartek wygra z Wyspami Owczymi. To jest warunek konieczny. Wówczas z dziewięcioma punktami wyprzedzilibyśmy Mołdawię, która nie gra w pierwszym terminie październikowym. W równoległym meczu do Wyspy Owcze - Polska, zostanie rozegrany mecz w Tiranie między Albanią a Czechami. To spotkanie będzie dla Polski równie istotne, co konfrontacja z Farerami.