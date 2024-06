Reprezentacja Polski przed meczem z Holandią na Euro 2024. Brak Lewandowskiego. Jaki pomysł ma Michał Probierz? Nasze Studio Euro

Polska - Holandia: Biało-Czerwoni w przededniu inauguracji Euro 2024

W niedzielę, 16 czerwca do gry wkroczą podopieczni Michała Probierza. Rywal na początku wcale nie należy do tych z gatunku najprzyjemniejszych. Holandia to wyżej notowana drużyna, choć mająca również swoje problemy kadrowe. Ronald Koeman nie mógł na turniej zabrać kilku znaczących postaci.

Frenkie De Jong z Barcelony oraz finalista i triumfator Ligi Europy - Teun Koopmeiners z Atalanty Bergamo. W przypadku absencji tego drugiego holenderski szkoleniowiec, przed laty również piłkarz Blaugrany musiał dowołać Iana Maatsena z Borussii Dortmund. Holender wystąpił w finale Ligi Mistrzów. Ostatecznie musiał uznać wyższość Realu Madryt.

Reprezentacja Polski na boisko w Hamburgu wybiegnie bez swojej największej gwiazdy. Robert Lewandowski naciągnął mięsień dwugłowy uda i wróci do pełnej sprawności dopiero na drugi mecz z Austrią. Karol Świderski do samego końca walczył o udział w meczu otwarcia wielkiego turnieju. Napastnik Hellasu Werona wydaję się, że będzie w pełni sprawny na spotkanie z Holendrami.