Reprezentacja Polski w ampfutbolu sięgnęła kolejny raz po brązowy medal. Anglia pokonana przez Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski w ampfutbolu sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy

- Przez pierwsze kilka godzin pozwoliliśmy sobie na chwilę smutku, ale trzeba było się pozbierać na kolejny, niezwykle ważny mecz. Myślę, że lepiej przepracowaliśmy półfinałową porażkę niż Anglicy, w których porażka z Hiszpanią 1:2 długo siedziała i to było widoczne. Nie rozmawiali ze sobą, nie spędzali ze sobą czasu. Widzieliśmy to, bo mieszkamy w jednym hotelu – przyznał Krystian Kapłon.

Anglia pokonana w meczu o brąz. Polska na podium mistrzostw Europy

Już w pierwszej minucie batalii o brąz nasz zespół przystąpił do ataku. Krystian Kapłon uderzył z kilkunastu metrów, ale jego uderzenie odbił Kieran Lambourne. Po chwili jednak ta niewykorzystana okazja mogła się zemścić. Jamie Tregaskiss ładnym technicznym strzałem usiłował pokonać Łukasza Miśkiewicza, ale bramkarz Polaków spisał się znakomicie.

W piątej minucie zespół trenera Dmytro Kameko miał kontratak, który wziął na siebie Bartosz Łastowski. „Polski Messi” przebył z piłką kilkanaście metrów, a następnie - tuż po wyjściu z koła środkowego - oddał strzał tak mocny, że piłka zatrzymała się dopiero w angielskiej bramce. Dzięki temu Polacy objęli prowadzenie.

I nie chcieli poprzestać na tej jednej bramce. W dziewiątej minucie mieli rzut wolny. Krystian Kapłon zagrał do Kamila Grygiela, a ten trafił w słupek. Rywale jeszcze przed przerwą mogli doprowadzić do wyrównania, gdy w 20. minucie wspomniany wcześniej Tregaskiss popędził w szybkim ataku na polską bramkę, ale po pierwsze – zdążył go dogonić Kapłon, a po drugie – po raz kolejny świetnie spisał się Miśkiewicz.