Sebastian Szymański z golem dla Fenerbahce. Jego drużyna walczyła o mistrzostwo, choć był jeszcze jeden warunek

Sebastian Szymański z kolejnym trafieniem w sezonie dla Fenerbahce

Sebastian Szymański w ostatniej kolejce tego sezonu w Turcji również dał o sobie znać. W 15. minucie podwyższył prowadzenie za sprawą mocnego uderzenia, którym nie dał szans do skutecznej interwencji bramkarzowi. Polak otrzymał jeszcze lepsze podanie od swojego partnera, które po drodze przeszło po nodze rywala. Pomocnik mógł w tej sytuacji jedynie spojrzeć na bramkarza i zapytać się go to czy chce w lewy czy prawy róg bramki.