Sędzia Szymon Marciniak uznał nieprawidłowego gola w meczu Arka - Motor o Ekstraklasę? Sprzeczne głosy

Kontrowersyjny gol w meczu Arka - Motor

Choć zagrały drużyny pierwszoligowe to PZPN do Gdyni wysłał najlepszego sędziego, wszak gra toczyła się o Ekstraklasę. Dla Szymona Marciniaka było to ostatnie zawodowe wyzwanie przed występem na Euro 2024. Teraz tak jak reprezentacja Polski ma już w głowie turniej w Niemczech.

- Tego gola należało anulować i nakazać ponownie wykonanie rzutu od bramki - twierdzi Rafał Rostkowski cytowany przez stronę Kanału Sportowego. I dodaje: - W momencie wykonania takiego rzutu wszyscy przeciwnicy muszą być poza polem karnym, czyli również poza linią pola karnego.

Płyną też odmienne głosy ze środowiska. Ekspert sędziowski Canal+ Sport Adam Lyczmański popiera decyzję sędziego Marciniaka o uznaniu bramki. - Zawodnik jest lekko wychylony, ale nie jest to naruszenie przepisów. Wbiegnięcie to wbiegnięcie, a tutaj jest to wychylenie - przekonuje w rozmowie z WP Sportowe Fakty i apeluje, by nie popadać w paranoję.