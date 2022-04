Selekcja nadal trwa. Czesław Michniewicz zdradził, kogo obserwuje w kontekście reprezentacji

– Trzeba zadbać też o tych, których nie było w marcu na zgrupowaniu – mówił selekcjoner na łamach Interii Sport.

To wąska grupa zawodników, a są to: Robert Gumny (Augsburg), Kamil Piątkowski (RB Salzburg), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Walukiewicz (Cagliari) i Nicola Zalewski (AS Roma) i inni.

Przed mundialem znów jest niewiele czasu na sprawdzanie taktyki i ustawień piłkarzy na boisku. Przed listopadowym turniejem pewnymi meczami są tylko te w ramach Ligi Narodów (Walia, Belgia, Holandia).

Selekcjoner nie ukrywa, że życzyłby sobie reprezentacji Brazylii na PGE Narodowym i to tuż przed MŚ 2022. Jeśli nie uda się sprowadzić tej plejady gwiazd, to zaproszenie do Warszawy otrzyma inny zespół z Ameryki Południowej.

– Dokumenty nie są jeszcze podpisane. Nasz sekretarz generalny Łukasz Wachowski rozmawiał już z Brazylijczykami. Prezes Kulesza chciał meczu towarzyskiego z Argentyną, ale ja miałem nosa. Powiedziałem mu przed losowaniem, że z Argentyńczykami zmierzymy się w grupie na mistrzostwach świata. Tak też się stało. Jeśli nie wypali mecz towarzyski z Brazylią będziemy chcieli sięgnąć po inną drużynę z Ameryki Południowej. Chcemy się sprawdzić na tle innej piłki, bazującej na umiejętnościach indywidualnych – mówił Michniewicz.