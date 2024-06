Mimo że Niemcy tradycyjnie są uznawani za jednych z faworytów każdego turnieju, ich ostatnie występy na arenie międzynarodowej nie były tak przekonujące. Selekcjoner Julian Nagelsmann zdaje się jednak nie przejmować przeszłością i skupia się na obecnym wyzwaniu.

Nagelsmann apeluje również o wsparcie kibiców, podkreślając rolę, jaką mogą odegrać w dodaniu skrzydeł niemieckiej drużynie.

- Nie ma sensu rozmawiać o tym, co było w przeszłości. Chciałbym, żebyśmy - jako kraj - byli zjednoczeni wokół niemieckiej drużyny i pchali ją do przodu. To bardzo ważne. Musimy wykorzystać status gospodarza. Dlatego proszę: bądźcie jutro głośni. Co prawda lubię, gdy moi zawodnicy na murawie mnie słyszą, ale jutro przymknę oko, jeśli trybuny mnie zagłuszą - zaznaczył selekcjoner reprezentacji Niemiec.