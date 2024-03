Skrót meczu Stal Rzeszów - Miedź Legnica 1:3. Końcówka należała do gości, Paweł Oleksy z golem i samobójem [WIDEO]

Bramki z Stal Rzeszów - Miedź Legnica

Mecz pechowo zaczął się dla Pawła Oleksego. Obrońca Stali chciał wybić piłkę na wślizgu, ale wpakował ją do własnej bramki, dzięki czemu Miedź zeszła na przerwę z zaliczką. Po niej... Oleksy doprowadził do remisu, dokładając nogę do podania.

Miedź odzyskała prowadzenie po przepięknym golu Iwo Kaczmarskiego. Tuż przed doliczonym czasem wygraną przypieczętował Nemanja Mijusković, wykorzystując jedenastkę po zagraniu ręką.

Stal Rzeszów - Miedź Legnica 1:3 (0:1)

Bramki: Oleksy 66' - Oleksy 34' (s.), Kaczmarski 74', Mijusković 89' (k.)

Żółta kartka: Kądziołka

Sędziował: Jacek Małyszek (Lublin)

Widzów: 3015 osób

Stal Rzeszów:Bieszczad - Warczak, Kościelny, Góra, Oleksy - Kłos (64. Łyczko), Bukowski, Thill, Kądziołka (46. Da Silva), Wachowiak (80. Jesús Díaz) - Prokić (90. Salamon).