Sztuczna inteligencja przewiduje dokładne wyniki Polski na Euro 2024. Turniej zakończymy na ostatnim miejscu w grupie

Wyniki reprezentacji Polski na Euro według sztucznej inteligencji

Do Euro zostaje coraz mniej czasu. Reprezentacja Polski na pewno nie jest faworytem swojej grupy. Francja, zajmująca drugie miejsce w rankingu FIFA, jest uznawana za głównego faworyta do zwycięstwa w całym turnieju, a ich drużyna, znana jako "Trójkolorowi", cieszy się ogromnym szacunkiem wśród miłośników piłki nożnej. Holendrzy, plasujący się na szóstej pozycji, dysponują składem pełnym znakomitych gwiazd, co sprawia, że są zespołem niebezpiecznym dla każdego rywala. Natomiast Austria, mimo zajmowania 25. miejsca w rankingu FIFA, nie jest rywalem, który mógłby być lekceważony. Ich skuteczność w eliminacjach, gdzie przegrali jedynie jedno spotkanie, dowodzi, że potrafią sprawić niespodziankę. Polska kadra, choć świadoma trudności, z optymizmem podchodzi do turnieju, gotowa stawić czoła każdemu rywalowi na drodze do sukcesu.

O wyniki na zbliżającym się Euro zapytaliśmy sztuczną inteligencję, a dokładnie Chat GPT, który obecnie jest bardzo popularny. Oczywiście predykcje w wykonaniu AI trzeba brać z bardzo dużym przymrużeniem oka. Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla kibiców "Biało-Czerwonych".