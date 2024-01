Szymon Marciniak faworytem do poprowadzenia meczu otwarcia Euro 2024. "Trudno wskazać lepszego kandydata"

Szymon Marciniak - jeden z najlepszych sędziów na świecie

Szymon Marciniak w ostatnich latach zyskał status jednego z najlepszych sędziów na świecie. Pod koniec 2022 roku Polak poprowadził finału mundialu w Katarze, co jest szczytem marzeń dla każdego arbitra. Latem 2023 roku 43-latek był rozjemcą w finale Ligi Mistrzów, co także jest zaszczytem. Rafał Rostkowski na łamach TVP Sport informuje, że Marciniak niedługo do swojego CV może dopisać bardzo ważne osiągnięcie. Według osób z UEFA, Polak ma duże szanse, żeby poprowadzić mecz otwarcia Euro 2024.