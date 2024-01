Transmisja sparingu: ŁKS Łódź - Chojniczanka Chojnice. Mecz w piątek 19 stycznia o godzinie 12:00

Sparing ŁKS Łódź - Chojniczanka Chojnice [19.01.2024]

ŁKS w połowie zeszłego roku awansował do elity, natomiast Chojniczanka spadła do 2 ligi. Związki między tymi klubami pozostały jednak trwałe - za sprawą rezerw łodzian, które zaliczył historyczny awans na szczebel centralny. Co ciekawe, dwumecz już się odbył. W sierpniu 3:2 wygrały rezerwy ŁKS, w grudniowym rewanżu takim samym wynikiem zwyciężyła Chojniczanka.

Teraz stawka będzie zupełnie inna, ale potencjalnie dla Chojniczanki mecz znacznie trudniejszy. Pierwszy zespół ŁKS zaliczy jedyny sparing przed sobotnim wylotem na zgrupowanie do tureckiego Side. Chojniczanka do wiosny przygotuje się w Polsce. Na początku lutego wybędzie nad morze - do ośrodka w Cetniewie.

