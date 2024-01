Transmisja sparingu: Pogoń Szczecin - Sturm Graz. Mecz w czwartek 25 stycznia już od godziny 9:30

Sparing Pogoń Szczecin - Sturm Graz [25.01.2024]

"Portowcy" dotychczas podczas zimowego zgrupowania na tureckiej ziemi zanotowali zwycięstwo 3:0 z FC Paksi oraz pierwszy remis polskiej drużyny w meczach sparingowych. Podopieczni Jensa Gustafssona rzutem na taśmę wyrównali stan rywalizacji w poniedziałkowym starciu z NK Celje (1:1). Do końca pobytu w Belek, więc zostało już naprawdę nie wiele. W czwartek ostatni sparing, a w piątek wylot do kraju, gdzie już Pogoń będzie się przygotowywać do pierwszego meczu w rundzie wiosennej.

Sturm Graz - nazwa austriackiego klubu przez polskich kibiców jest już w tym sezonie bardzo dobrze znana. To właśnie Austriacy rywalizowali z Rakowem Częstochowa w Lidze Europy. Teraz sprawdzą inny polski klub. Co prawda, w odróżnieniu od starć z "Medalikami" tym razem mecz z Pogonią nie będzie miał ogromnej wagi, ale to zawsze doskonała możliwość do sprawdzenia nowych wariantów. Zwłaszcza, że Sturm kosztem Rakowa będzie grał w fazie pucharowej Ligi Konferencji.