Transmisja sparingu: Śląsk Wrocław - NK Domżale. Mecz we wtorek 23 stycznia o godzinie 11:00

Sparing Śląsk Wrocław - NK Domżale [23.01.2024]

Śląsk jako jedyny rozpocznie swój mecz przed południem i też jako jedyny zrobi to w Chorwacji. To jeden z ostatnich dni zgrupowania. Po nim czyli w czwartek zespół wybierze się do Austrii na jeszcze krótszy obóz, ale zwieńczony topowym sparingiem - z RB Salzburg.

Dzisiejszy rywal Śląska zajmuje siódme miejsce w lidze słoweńskiej. Poprzedni sezon skończył na czwartym. W eliminacjach do Ligi Konferencji przepadł już w II rundzie, przegrywając z drużyną z Malty.

Wyjściowy skład Śląska: Trelowski - Wróblewski, Paluszek, Bożinow, Tudruj - Łukasik, Borys, Mustafić - Żukowski, Szwedzik, Lutostański.

Ławka rezerwowych: Głogowski, Górski, Matsenko, Petrov, Ince, Pena, Rzuchowski, Zohore.

Zagłębie Sosnowiec. Rafał Collins robi porządki

Właśnie na boisku w chorwackim Umag 22. urodziny świętować będzie dzisiejszy jubilat - lewy obrońca, Jehor Macenko. Osiemnastkę obchodzi za to Mikołaj Tudruj.