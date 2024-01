Transmisja sparingu: Widzew Łódź - Warta Poznań. Mecz w sobotę 20 stycznia już od godziny 12:30

Sparing Widzew Łódź - Warta Poznań [20.01.2024]

Dla Widzewa będzie to drugi sprawdzian przed rundą wiosenną. Najpierw gracze trenera Daniela Myśliwca rywalizowali z Radomiakiem Radom. W meczu rozgrywanym pod balonem (sparing z Wartą również będzie pod przykryciem) zremisowali ze swoim ekstraklasowym rywalem po golach Dawida Tkacza i Ignacego Dawida.

Dla podopiecznych Myśliwca będzie to ostatni sparing w Polsce przed wylotem do Turcji na obóz przygotowawczy. Tam "Widzewiacy" zagrają m.in. ze słowackim AS Trencin oraz czeskim Slovanem Liberec. Trzeciego rywala łódzki klub ma jeszcze potwierdzić. Z kolei Warta również uda się do Turcji i tak samo jak RTS zagra z trzema rywalami na miejscu.

