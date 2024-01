Transmisja sparingu: Wisła Kraków - FC Nassaji Mazandaran. Mecz w środę 24 stycznia o godzinie 13:00

Mecz Wisła Kraków - FC Nassaji Mazandaran

Pierwszoligowiec rozpoczął zgrupowanie w Turcji 20 stycznia. Wiślacy przez pierwsze kilka dni intensywnie trenowali, by przygotować się do wiosennej walki o awans do PKO Ekstraklasy. W swoim pierwszym meczu kontrolnym zespół z Krakowa wybrał bardzo nietypowego rywala. Rywalem "Białej Gwiazdy" będzie irański Nassaji Mazandaran. Zespół plasuje się w strefie spadkowej swojej ligi, która nie jest najmocniejsza na kontynencie azjatyckim.