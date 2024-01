Transmisja sparingu: Zagłębie Lubin - FC Koper. Mecz w niedzielę 21 stycznia już od godziny 15:30

Sparing Zagłębie Lubin - FC Koper [21.01.2024]

KGHM Zagłębie Lubin wypożyczyło Tornike Gaprindaszwilego do Arki Gdynia. Na ten moment Miedziowi nie planują żadnych wzmocnień. Wprost przyznał to trener Waldemar Fornalik.

Na ten moment - jak zdradził były selekcjoner reprezentacji Polski - klub nie planuje więcej zimowych wzmocnień. Najważniejsza dla niego jest stabilizacja w drużynie i budowanie drużyny z tych piłkarzy, których ma do dyspozycji. - Dołączyli do nas Paweł Kruszelnicki (rocznik 2003, skrzydłowy-red.) i Szymon Karasiński (rocznik 2004, obrońca -red.) z zespołu rezerw. Najprawdopodobniej obaj polecą z nami do Turcji. Nie zanosi się, żeby przed obozem dołączy do nas ktoś z zewnątrz - powiedział na łamach oficjalnej strony klubowej Fornalik.