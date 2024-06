Gdzie oglądać mecz Węgry - Szwajcaria? Pierwsze starcie drugiego dnia Euro 2024

Gdzie oglądać mecz Węgry - Szwajcaria?

Węgrzy wygrali swoją grupę kwalifikacyjną do turnieju. W tabeli znaleźli się wyżej między innymi od Serbii oraz Czarnogóry. W tegorocznych meczach towarzyskich również prezentowali się bardzo dobrze i ze sporymi nadziejami przystępują do Euro 2024. W tym roku reprezentacja Węgier wygrała trzy z czterech meczów towarzyskich. Zaraz przed wylotem do Niemiec, rozbiła u siebie Izrael 3:0.

Znacznie gorzej w kwalifikacjach spisywała się Szwajcaria, ale zdobyła tylko punkt mniej od Węgier. W swojej grupie zajęła 2. miejsce, za plecami Rumunii i tuż przed Izraelem. W ostatnim meczu towarzyskim przed Euro 2024 Szwajcarzy zremisowali z rewelacyjną reprezentacją Austrii.

Po raz ostatni Węgry ze Szwajcarią grały ze sobą w kwalifikacjach do Mundialu w 2018 roku. Wtedy awans na turniej wywalczyli jedynie Szwajcarzy, którzy wygrali oba mecze. W Bazylei Węgrzy ponieśli sromotną klęskę 2:5.