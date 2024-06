Grzegorz Krychowiak na wakacjach na Grenlandii. Były reprezentant Polski wypoczywa po spadku z ligi w Arabii Saudyjskiej

Grzegorz Krychowiak to prawdopodobnie największy podróżnik ze wszystkich polskich piłkarzy. Zawodnik w te wakacje odwiedził już Japonię, Indie, Madagaskar i wiele innych. Tym razem przyszedł czas na... Grenlandię. Były reprezentant Polski, zamiast wygrzewać się w słońcu, woli podziwiać lodowce w temperaturze, która jest bliska 0 stopni Celsjusza. Zawodnik Abha Club był w mieście Ilulissat.

- Ilulissat położone w zachodniej części Grenlandii na kole podbiegunowym znane jest również jako Jakobshavn. Jest to trzecie co do wielkości miasto Grenlandii, z liczbą ludności 4,555. Podczas swojej podróży miałem przyjemność zwiedzić to miasto, zobaczyć pobliski lodowiec Sermeq Kujalleq oraz Ilulissat Ice Fiord. Ilulissat Ice Fiord został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i ściąga ciekawskich z całego świata (w tym również mnie), którzy pragną zobaczyć cielący się lodowiec oraz majestatyczne góry lodowe. To ponoć w Ilulissat wycieliła się góra lodowa, która w 1912 roku zatopiła Titanica - możemy przeczytać na stronie smacznepodroze.com.