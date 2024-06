Incydent na meczu Włochy - Albania na Euro 2024. Na murawę w Dortmundzie "wbiegł nieproszony gość". Był nim albański kibic

Intruz na meczu Włochy - Albania. Uciekał stewardom

To była 91 minuta. Albańczycy byli chwilę po akcji, która mogła skończyć się wyrównującą bramką, gdyby nie interwencja Gianluigiego Donnarummy. Gdy przegrywająca drużyna zrywała się do kolejnego ataku, wtedy doszło do incydentu - pierwszego w czwartym meczu Euro w Niemczech.

Z trybuny prostej (naprzeciw loży) wbiegł prosto na boisko intruz. Mężczyzna w średnim wieku kierował się w stronę bramki Włochów. Zabawa w kotka i myszkę ze służbami porządkowymi trwała kilkadziesiąt sekund - ku uciesze publiczności. Skandowano: "ole!" po udanych rajdach Albańczyka.

