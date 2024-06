Karol Świderski złapał kontuzję z powodu... cieszynki! Nie zagra dla Polski na Euro 2024? Koszmar napastnika reprezentacji Polski

Mecz Polska - Turcja: Kontuzja Karola Świderskiego

Nie minął jeszcze kwadrans a Polska prowadziła z Turcją 1:0. Po długim, świetnym zagraniu Jana Bednarka piłkę opanował i odegrał Robert Lewandowski. Dla strzelającego obok Karola Świderskiego zwieńczenie akcji okazało formalnością.

A potem wydarzył się dramat... Świderski pobiegł do narożnika, by świętować z kibicami. Wyskoczył wysoko do góry i upadając chwycił się za nogę. Wyglądało to bardzo źle!

Po otrzymanej pomocy medycznej Świderski chciał jeszcze spróbować, ale zmiana i tak była konieczna. Za niego wszedł Krzysztof Piątek. Na razie szczegóły urazu nie są znane.

- Karol Świderski pewnie odniósł podobną kontuzję co Taras Romanczuk z Ukrainą - spekulowali w studiu eksperci TVP Sport.

Aktualizacja: - Świderski podkręcił staw skokowy. Między trzy a pięć dni przerwy. W przypadku Lewandowskiego komunikat od niego brzmiał enigmatycznie: coś mnie zabolało - wyjawił w przerwie w studiu TVP Jacek Kurowski, który zasłyszał te słowa przy ławce rezerwowych Polski.