Memy o meczu Polska - Wyspy Owcze. Spokojnie, zaraz się rozkręci! [GALERIA]

MEMY o meczu Polska - Wyspy Owcze 2:0

Zagrała przedostatnia drużyna z ostatnią w grupie i to niestety było widać już w pierwszej połowie. Skupieni na obronie Farerzy potrafili jako pierwsi oddać celny strzał. A Grzegorz Krychowiak jak to on - zaczął od żółtej kartki za faul w środku pola.

- Jesteśmy zaszokowani wynikiem czy też grą reprezentacji? - pytał w przerwie w studiu TVP Sport Mateusz Borek.

- Wynik jest tego wypadkową intensywności gry. Gramy za wolno, zbyt przewidywalnie, przez co blok obrony rywala funkcjonuje w sposób niezaburzony - odpowiadał wywołany do tablicy Jakub Wawrzyniak.

