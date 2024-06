Na meczu Euro 2024 polała się krew. Antoine Griezmann i Kylian Mbappe mocno ucierpieli w meczu z Austrią

Antoine Giezmann rozbił głowę w meczu Euro 2024 z reprezentacją Austrii

Na początku drugiej połowy Antoine Griezmann starł się przy linii bocznej z Maximilianem Woeberem. Francuz stracił równowagę i z dużym impetem uderzył w bandy reklamowe. Po chwili gracz Trójkolorowych zalał się krwią i musiał opuścić boisko, by został opatrzony przez sztab medyczny. Jak się chwilę później okazało, kontuzja nie była tak groźna, jak początkowo się wydawało, bo po chwili wrócił do gry z bandażem na głowie.

Spotkanie od początku było bardzo trudne dla Trójkolorowych. Od pierwszych minut Austriacy zaoferowali bardzo twardą grę, hiszpański arbiter Jesus Gil Manzano miał sporo pracy i co chwilę musiał używać gwizdka. Pięciu austriackich piłkarzy zostało ukaranych żółtymi kartkami, a mogło być ich nawet więcej.

Kylian Mbappe z podejrzeniem złamania nosa. Francuska gwiazda zagra z Polską?

Walka o powrót do gry nowego piłkarza Realu Madryt trwała przez kilka minut, ale ostatecznie gracz nie był w stanie kontynuować gry i został zmieniony tuż przed końcem. Początkowo arbiter nie chciał pozwolić Francuzom na dokonanie zmian, więc piłkarz mimo opatrywania przez lekarzy, wbiegł na boisko bez pozwolenia arbitra i został ukarany żółtą kartką. Chwilę później już oficjalnie zakończył swój występ w meczu z Austrią.

Biało-Czerwoni zmierza się z Francuzami we wtorek, 25 czerwca na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Dla podopiecznych Michała Probierza może to być mecz decydujący o awansie do dalszej fazy turnieju. Wcześniej Polacy zagrają w Berlinie przeciwko Austrii (piątek, 21 czerwca).