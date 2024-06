Oto skład reprezentacji Polski na mecz towarzyski z Ukrainą. Michał Probierz wystawił wielu rezerwowych!

Skład Polski na mecz z Ukrainą. Probierz testuje różne opcje

Przed reprezentacją Polski dwa ostatnie sprawdziany przed mistrzostwami Euro 2024. 7 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się z Ukrainą, a 10 czerwca z Turcją. Wszystkie doniesienia dziennikarzy się sprawdziły - w pierwszym meczu Michał Probierz przetestuje wielu rezerwowych. To ostatnia szansa, aby przekonać selekcjonera.

Na bramce po 45 minut mają dostać Skorupski oraz Bułka. Ten pierwszy rozpocznie w wyjściowej jedenastce. Trzech stoperów to Kiwior, Salamon i Walukiewicz. Na wahadłach będą biegać Zalewski i Skóraś. Środek pola należy do Romanczuka, Sebastiana Szymańskiego i Piotra Zielińskiego. Duet napastników to Buksa i Milik. Spodziewamy się, że z Turcją Biało-Czerwoni zagrają "pierwszym garniturem".

Skład na mecz Polska - Ukraina:

Łukasz Skorupski - Jakub Kiwior, Bartosz Salamon, Sebastian Walukiewicz - Nicola Zalewski, Taras Romanczuk, Sebastian Szymański, Michał Skóraś - Piotr Zieliński - Adam Buksa, Arkadiusz Milik. Rezerwowi: Wojciech Szczęsny, Marcin Bułka, Paweł Bochniewicz, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kałuziński, Jakub Moder, Kacper Urbański, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski.