Philip Lahm z apelem przed mistrzostwami Starego Kontynentu. "Zjednoczyć Niemcy i Europę"

Wizja jedności przez sport

Lahm, który w swojej karierze osiągnął niemal wszystko, co możliwe, teraz stawia na cele społeczne. Jego marzenie o turnieju, który zjednoczy Europę, wydaje się być bliskie realizacji, zwłaszcza że futbol zawsze miał moc łączenia ludzi.

- Mam nadzieję, że futbol pomoże nam wszystkim w zjednoczeniu. Jeśli będziemy mieć poczucie, że po turnieju w Niemczech i całej Europie jest więcej spójności, to będzie znaczyć, że osiągnęliśmy sukces - mówi Lahm, podkreślając, że sukces turnieju nie będzie mierzony tylko i wyłącznie wynikami sportowymi, ale także jego wpływem na społeczeństwo.

Zrównoważony rozwój na pierwszym planie

Jednym z kluczowych aspektów, na które Philipp Lahm zwraca uwagę przy organizacji Mistrzostw Europy, jest zrównoważony rozwój . Były piłkarz i obecny szef Komitetu Organizacyjnego ME 2024 podkreśla, że turniej musi być zgodny z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Lahm chce, by tegoroczne Mistrzostwa Europy były "turniejem na miarę naszych czasów" , co oznacza nie tylko doskonałą organizację sportową, ale także odpowiedzialność społeczną i ekologiczną.

- Dlatego od początku przywiązywaliśmy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju społecznego, czyli jednoczenia ludzi, celebrowania naszych wspólnych wartości, ale też ekologii - zaznacza Lahm, pokazując, że organizacja tak wielkiego wydarzenia sportowego może iść w parze z dbałością o środowisko i społeczeństwo.

Łączenie ludzi po pandemii

Philipp Lahm jest przekonany, że Mistrzostwa Europy mogą odegrać kluczową rolę w ponownym łączeniu ludzi po pandemii COVID-19. Turniej ma być okazją do świętowania wspólnych wartości i budowania nowych relacji społecznych.

- To pierwsza wielka impreza sportowa po pandemii, która nas wszystkich tak bardzo dotknęła. Myślę, że Euro może pomóc ludziom . Mamy przygotowanych wiele projektów i działań, które pomogą nam zjednoczyć ludzi. Bardzo chciałbym, żeby to się udało - mówi Lahm, podkreślając znaczenie turnieju dla społeczeństwa.

Były piłkarz zwraca uwagę na to, jak ważne jest budowanie poczucia wspólnoty, zwłaszcza w czasach, gdy pandemia wywołała wiele podziałów. Mistrzostwa Europy mają być więc nie tylko świętem futbolu, ale także świętem jedności.

Podróżowanie z poszanowaniem dla środowiska

Philipp Lahm planuje odwiedzić wszystkie miasta-gospodarze Mistrzostw Europy, ale zamiast korzystać z helikoptera, jak robił to Franz Beckenbauer podczas MŚ w 2006 roku, Lahm zamierza podróżować pociągiem. Jest to kolejny przykład na to, jak ważne jest dla niego poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

- Mi także przyświeca taki cel, ale czasy się zmieniają, więc zamiast podróżować helikopterem między stadionami, będą jeździł pociągiem. Bardzo zwracamy uwagę na zrównoważony rozwój i samolot byłby zaprzeczeniem tej idei - wyjaśnia Lahm, pokazując swoje zaangażowanie w promowanie ekologicznych środków transportu.

Były piłkarz podkreśla, że odwiedzenie wszystkich 10 miast-gospodarzy w fazie grupowej jest dla niego bardzo ważne. To pokazuje, jak duże znaczenie ma dla niego bezpośredni kontakt z miastami i kibicami, a także jak ważne jest dla niego, aby być blisko wydarzeń, które mają łączyć Europę.