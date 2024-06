Polacy nie będą trenować w Hamburgu. Trening przed meczem z Holandią odbędzie się w Hanowerze

Trwają przygotowania reprezentacji Polski do niedzielnego meczu z Holandią (godz. 15), którym Biało-Czerwoni zainaugurują swój występ na Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza wszystkie treningi przed starciem z "Oranje" odbędą w swojej bazie w Hanowerze. – Nie będzie oficjalnej sesji treningowej na stadionie w Hamburgu. Będzie tylko oficjalna przedmeczowa konferencja, w godzinach mocno popołudniowych – przekazał Emil Kopański, rzecznik PZPN.

Reprezentacja Polski wszystkie jednostki treningowe przed meczem z Holandią odbędzie w swojej bazie: na obiektach akademii klubu Hannover 96. Kadrowicze mają tutaj wszystko co niezbędne, w tym kilka doskonale przygotowanych płyt, siłownie i odnowę biologoiczną. Zwykle dzień przed każdym meczem reprezentacji (bez względu na to, czy są to turnieje mistrzowskie, eliminacje czy nawet spotkania towarzyskie) planuje się konferencję prasową oraz oficjalny trening na obiekcie, na którym będzie rozgrywany mecz. Tym razem będzie nieco inaczej: na wniosek organizatorów oficjalny trening Polaków zostanie zorganizowany w Hanowerze. W Hamburgu problemem jest płyta, której daleko było do piłkarskiego dywanu.

Puchacz: Jesteśmy dla siebie kimś więcej, niż tylko znajomymi

Biało-Czerwoni w niedzielę na pewno będą musieli radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan w ogóle nie pojawił się na czwartkowym treningu, który przez pierwszy kwadrans był otwarty dla przedstawicieli mediów. Indywidualnie na rowerach stacjonarnych ćwiczyli Paweł Dawidowicz i Karol Świderski. Występ obu stoi pod znakiem zapytania.

– Mam nadzieję, że zagram. Wszystko zależy od sztabu medycznego, ale pracujemy i walczymy. Wszystko się fajnie goi, wczoraj wyszedłem na boisko, trochę pobiegałem, porobiłem ćwiczeń. Dwie następne doby będą kluczowe – powiedział Świderski na czwartkowym spotkaniu z mediami.

Dobre humory nie opuszczają naszych kadrowiczów. Choć tym razem zajęcia były zamknięte dla kibiców, to ci postanowili to uszanować i nie gromadzili się pod bramą obiektów treningowych. Piłkarze mieli więc spokój i mogli skupić się na treningu. O dobrą atmosferę dba m.in. Tymoteusz Puchacz, choć nie do końca chce być postrzegany jako typowy "Atmosferić", jak przezywano Sławomira Peszkę w kadrze Adama Nawałki.

– Nie tylko ja odpowiadam tu za atmosferę. Wiem, że często mnie widać na vlogach kanału "Łączy Nas Piłka", ale uwierzcie mi, że takich jak ja jest tu więcej, kolega obok też jest w tym świetny – powiedział Puchacz, kiwając głową w stronę Karola Świderskiego. – Wytworzyła się fajna grupa, wielu z nas zna się ze sobą już nieco dłużej. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy dla siebie kimś więcej, niż tylko znajomymi. To jest naprawdę zgrany i dobrze funkcjonujący od środka zespół – zapewnił Puchacz.

Obaj byli też zapytani o swoją przyszłość. Puchacz ostatni sezon spędził w 2. Bundeslidze, będąc wypożyczonym z Unionu Berlin do 1. FC Kaiserslautern. W 36 występach zanotował aż 13 asyst i zdobył jednego gola. Doszedł z "Czerwonymi Diabłami" do finału Pucharu Niemiec, gdzie jego zespół nieznacznie przegrał z rewelacyjnym Bayerem Leverkusen (0:1). Dziś wzbudza zainteresowanie kilku klubów z 1. Bundesligi, choć nie można wykluczyć, że wróci do Unionu, z którym wiąże go umowa do 30 czerwca 2024 roku. Świderski z kolei spełnił swoje marzenie o powrocie do Europy po dwóch latach spędzonych w MLS. W lutym tego roku został wypożyczony z Charlotte FC do włoskiego Hellasu Werona (15 występów, 2 gole), ale wciąż nie ma gwarancji, że zostanie wykupiony. Obaj nieszczególnie chcieli na ten temat rozmawiać, ale przyznali, że na dziś żaden z nich nie wie na 100 proc., gdzie będzie grał w sezonie 2024/25.

Pozostaje życzyć im, by dobrym występem na Euro 2024 jeszcze mocniej zwiększyli zainteresowanie swoimi osobami. Pierwszy mecz z Holandią w Hamburgu rozegrany zostanie w niedzielę (16 czerwca) o godz. 15.