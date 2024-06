Przewidywany skład na mecz towarzyski z Ukrainą. Media: Na tych piłkarzy postawi Michał Probierz w teście przed Euro 2024

Przewidywany skład na mecz towarzyski Polska - Ukraina

Nie chciał niczego zdradzać dziennikarzom, choć w dniu meczu z Ukrainą Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl" pokusił się o wytypowanie pierwszego składu na sparing z udziałem Biało-Czerwonych. Wcześniej redaktor z powodzeniem "odgadł" wybory personalne selekcjonera na czerwcowe zgrupowanie poprzedzające wyjazd do Niemiec na turniej rangi mistrzowskiej.

Michał Probierz na czwartkowej konferencji prasowej nie był zbytnio wylewny na temat odkrywania kart przed spotkaniem z naszymi południowo-wschodnimi sąsiadami. Selekcjoner nawiązał tym samym do swojego nietypowego głoszenie szerokiej kadry. I słynnego już wycieku do mediów jego wyborów.

Warto wspomnieć, że w drugiej połowie pojawi się na placu boju Marcin Bułka. Bramkarz OGC Nice decyzją Probierza ma dostać połowę sparingowego starcia. Podobnie jak to miało miejsce w listopadowym meczu towarzyskim z Łotwą. Niewykluczone, że zobaczymy także debiutanta Kacpra Urbańskiego. Do reprezentacji powraca Taras Romanczuk. Piłkarz z ukraińskimi korzeniami do tej pory zaliczył jedynie jeden meczu u Adama Nawałki.

