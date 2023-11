Puszcza Niepołomice wygrywa z Górnikiem Zabrze. Beniaminek pokazał charakter

PKO Ekstraklasa. Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze 2:1 (0:1)

Spotkanie od samego początku układało się pod dyktando podopiecznych Jana Urbana. "Górnicy" co i róż napierali na bramkę Oliwiera Zycha. Dwie najlepsze sytuacje do zdobycia bramki miał Lawrence Ennali. W dwóch przypadkach na wysokości zadania stawał polski bramkarz Puszczy. Niemiec w 39. minucie miał chyba najlepszą możliwą okazję do zdobycia otwierającego trafienia. Ostatecznie atakujący przyjezdnych nie zdołał odpowiednio dostawić stopy i z najbliższej odległości wbić piłki do bramki.

W samej końcówce pierwszej połowy musiał w końcu skapitulować Oliwier Zych, kiedy Daisuke Yokota skutecznie wyegzekwował "jedenastkę". Uderzył w górny róg poza zasięgiem młodego golkipera. Na przerwę gracze Urbana schodzili, więc z jednobramkowym prowadzeniem.