Transmisja z konferencji prasowej reprezentacji Polski w Hanowerze. Obecni Krzysztof Piątek oraz Paweł Dawidowicz Jakub Jabłoński

Reprezentacja Polski wróciła do swojej bazy w Hanowerze. Po piątkowym, przegranym meczu z Austrią na Euro 2024 szanse na awans do fazy pucharowej zmalały do zera. Gwoździem do trumny okazał się późniejszy remis Holandii z Francją. Podczas niedzielnej konferencji prasowej odpowiadać na pytania dziennikarzy będą: Krzysztof Piątek oraz Paweł Dawidowicz. Transmisja na kanale YouTube "Łączy nas Piłka" od godziny 10:30.