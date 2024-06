Kawu znowu dał o sobie znać. Kibic Lecha Poznań wykonał grafitti przed meczem Polska - Holandia na Euro 2024 w Hamburgu

Kawu z koziołkiem w Hamburgu przed meczem Polska - Holandia

Kawu jest grafficiarzem. Zdążył zostawić po sobie ślad na kilku stadionach. Choć na nie wszystkich jego projekty zostały dobrze przyjęte. Na stadionie Legii Warszawa przy Łazienkowskiej zagrał na nosie najwierniejszym kibicom malując koziołka na popularnej "Żylecie". Ci błyskawicznie zmazali symbol największego rywala.

Fani Pogoni Szczecin początkowo nie pozwolili mu na taki proceder. W rundzie jesiennej PKO Ekstraklasy przy okazji rywalizacji Lecha Poznań w stolicy województwa zachodniopomorskiego złapali naszego bohatera.

Ultrasi szczecińskiego klubu przyłapali go na gorącym uczynku. Później kazali nagrać mu filmik do Internetu i powiedzieć w niezbyt cenzuralnych słowach, że... twierdza Szczecin niezwyciężona, a koziołek wybył do Pacanowa. Ten nie przestraszył się w późniejszym czasie. Śmiałek raz jeszcze spróbował namalować swój symbol. Dzień po wyjazdowym meczu Pogoni z Widzewem Łódź, na który wybrało się ponad ośmiuset Portowców, fan Lecha zostawił w Szczecinie trwały ślad. Namalował koziołka w niebiesko-białych barwach wykonującego gest "zagrania komuś na nosie". Na potrzeby nagrania odpalił też środki pirotechniczne.