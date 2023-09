Konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Albanią. Gościem Grzegorz Krychowiak [NA ŻYWO]

Większość kibiców i ekspertów twierdzi, że reprezentacja pod wodzą Fernando Santosa nie czyni żadnych postępów. Wyniki są słabe, ale gra i styl jeszcze gorsze. Biało-Czerwoni wygrali z Wyspami Owczymi, ale przez 70 minut byli bezradni wobec dobrze zorganizowanej obrony rywala. Robert Lewandowski w pomeczowych wypowiedziach zaznaczał, że czwartkowe zwycięstwo to nowy początek tej kadry.

Mecz z Albanią ma niezwykle dużą stawkę. Jeśli przegramy, nasz rywal odskoczy nam na cztery punkty w tabeli. Bezpośredni awans na Euro 2024 się oddali. W sobotę 9 września o godzinie 17:15 odbędzie się konferencja prasowa. Grzegorz Krychowiak odpowie na pytania dziennikarzy.

- Rozumiem postawę kibiców gwiżdżących pod koniec połowy. Oni też spodziewali się czegoś lepszego, bramek. Mieli prawo być niezadowoleni. W przerwie powiedziałem piłkarzom, żeby utrzymali koncentrację. I rzeczywiście w drugiej połowie zdecydowanie wyglądało to lepiej; wymieniliśmy więcej podań na połowie Wysp Owczych. To przełożyło się na sytuacje, m.in. z rzutem karnym. Uważam, że to ważne i zasłużone zwycięstwo - podkreślił Fernando Santos po meczu z Wyspami Owczymi.