Lech Poznań przegrał sparing z Szachtarem Donieck. Gol Michała Gurgula. Co ze zdrowiem Mikaela Ishaka?

Sparing Lech Poznań - Szachtar Donieck 1:3

Lech zagrał z mistrzem Ukrainy i zarazem aktualnie czwartą siłą ligi ukraińskiej. Szachtar to niedawny uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dzięki zajęciu trzeciego miejsca rozpocznie za dziesięć dni dwumecz 1/16 finału Ligi Europy z Olympique Marsylia.

Szachtar okazał się dla Lecha bezwzględny; co wypracował w meczu to wykorzystał. W 21 minucie jako pierwszy do siatki trafił Ołeksandr Zubkow, wykorzystując dziurę w polu karnym. Przed przerwą drugiego gola dołożył Artem Bondarenko. Okazję sprezentował mu Bartosz Mrozek zbyt krótkim wprowadzeniem piłki, zakończonym brzemienną w skutkach stratą.

Transmisję w internecie jednocześnie prowadziły kanały obu zespołów. Kibice Lecha kilka razy zadrżeli, gdy po ostrej grze upadli na murawę choćby Mikael Ishak (problemy z klatką piersiową) i Joel Pereira (staw skokowy). Szwed nie dokończył meczu, natomiast Portugalczyk po interwencji sztabu medycznego wrócił do gry.