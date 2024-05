Ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy: kto mistrzem Polski, kto jeszcze spadnie do 1 ligi, gdzie oglądać wszystkie mecze?

PKO Ekstraklasa: mistrzem Jagiellonia Białystok albo Śląsk Wrocław

Do rozstrzygnięcia pozostała najważniejsza kwestia: czy tytuł po raz pierwszy w historii trafi do Jagiellonii, czy pierwszy raz od 2012 roku do Śląska. W Białymstoku wiara w sukces jest ogromna; wyprzedano stadion (22 tys. miejsc). Dla kibiców zaśpiewa Zenek Martyniuk. Dla tych co nie mają biletów przygotowano telebim na Rynku Kościuszki. Tam też ma odbyć się mistrzowska feta. Jagiellonia uzbierała tyle samo punktów co Śląsk, ale ma lepszy bilans meczów bezpośrednich, a ten jest wiążący w przypadku równego dorobku.

Jakie są scenariusze? Otóż Jagiellonia zostanie mistrzem, jeśli wygra mecz z Wartą Poznań, albo zremisuje a Śląsk nie wygra z Rakowem Częstochowa. Jaga może nawet przegrać, ale wówczas polec musi także jej jedyny rywal.

