Piłkarzom reprezentacji Polski przepadło huczne wesele Filipa Jagiełły. Były ich partnerki

Ślub i wesele Filipa Jagiełly

Sandra z Filipem zatańczyli pierwszy taniec do piosenki Anny Jantar: "Przetańczyć chcę z tobą całą noc". Niewykluczone, że niebawem wrócą na stałe do Polski, by osiedlić się w Warszawie. O zawodnika wypożyczonego ostatnio do Spezii pyta bowiem Legia Warszawa - ustaliły Meczyki.