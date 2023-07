Raków Częstochowa przeprowadza ostatni transfer? Dołączy Srdjan Plavsić ze Slavii Praga

Srdjan Plavsić do Rakowa Częstochowa

Plavsić miał okazję wystąpić tylko w jednym meczu przeciw Rakowowi, choć odbyły się już trzy. Na początku lipca doszło bowiem do sparingu w Austrii. Wygrała Slavia 2:1, ale bez udziału 27-latka.

Raków widzi Plavsicia na wahadle

W kadrze Rakowa na rundę jesienną jest już siedemnastu obcokrajowców. Jedno miejsce zwolni Maxime Dominguez. Szwajcar po miesiącu odejdzie do portugalskiego Gil Vicente.

O możliwym transferze Plavsicia do Rakowa pisał jako pierwszy serwis isport.blesk.cz, według którego po zawodnika ustawiła się kolejka chętnych - włącznie ze Slovanem Bratysława i klubami amerykańskiej MLS.

Plavsić ma zająć miejsce na lewej flance Rakowa. Po sezonie zwolnił je Patryk Kun, który skorzystał z propozycji Legii Warszawa. Gra więc Jean Carlos Silva sprowadzony pół roku wcześniej z Pogoni Szczecin. Opcją pozostaje też Kamil Pestka. Były zawodnik Cracovii czeka na swoją szansę.

Czy to będzie ostatni transfer do Rakowa? Tego nie wiadomo. W klubie nadal zastanawiają się nad jeszcze jednym napastnikiem do rywalizacji z Łukaszem Zwolińskim i Fabianem Piaseckim.