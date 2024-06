Skrót meczu Turcja - Gruzja. Czy to był najlepszy mecz Euro 2024? Bartosz Głąb

Turcja po świetnym meczu wygrała z Gruzją na Euro 2024. Friedemann Vogel / PAP / EPA

To być może było najlepsze spotkanie Euro 2024. Akcja za akcję, cios za cios i ciągłe emocje - to obraz meczu Turcja - Gruzja. Ci drudzy po raz pierwszy w historii zagrali mecz na wielkim turnieju i pokazali, że wcale nie muszą być "chłopcem do bicia". Zobacz skrót fantastycznego meczu Turcja - Czechy.