Wielkie osłabienie reprezentacji Holandii przed Euro 2024. Frenkie de Jong nie pojedzie na mistrzostwa

Kontuzja kluczowego piłkarza Holandii

"Pomarańczowi", którzy w niedzielę w Hamburgu będą pierwszym rywalem polskich piłkarzy, w poniedziałek - podobnie jak biało-czerwoni - rozegrali ostatni sparing przed Euro 2024 pokonując na stadionie Feyenoordu w Rotterdamie Islandię 4:0. Kibiców zmartwiła jednak wiadomość, jaką federacja przekazała tuż po zakończeniu spotkania.

- Frenkie de Jong musi opuścić Euro 2024. Pomocnik Barcelony wciąż boryka się z poważnymi problemami związanymi z kontuzją kostki - poinformowano w komunikacie.

27-letni pomocnik nie może wrócić do pełni sił po tym, jak w trakcie sezonu kilka razy zmagał się z urazem kostki. W niedzielę, po tygodniu pracy indywidualnej, wyszedł na pierwszy trening z drużyną, ale po poniedziałkowych badaniach lekarze ocenili, że piłkarz w ciągu kilku dni nie wróci do stuprocentowej dyspozycji i jego udział w ME jest wykluczony.