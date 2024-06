Gwiazda Węgier na Euro 2024, Dominik Szoboszlai: Wiek, sukcesy, wartość

Dominik Szoboszlai - największa gwiazda reprezentacji Węgier: wiek, sukcesy, wartość

75 milionów Euro - na tyle wyceniana jest aktualnie największa gwiazda reprezentacji Węgier - Dominik Szoboszlai. Niespełna 24-letni pomocnik nie bał się w bardzo młodym wieku zaryzykować i wyjechać z rodzinnego kraju. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, bo młody Madziar szybko zrobił imponującą karierę.

Urodzony w Szekesfehervarze zawodnik w wieku 16 lat wyjechał do Austrii, do drużyn młodzieżowych RB Salzburg, dorosłą karierę rozpoczynał w FC Liefering, skąd 1 stycznia 2021za 25 mln euro przeniósł się do niemieckiego RB Lipsk.

Czołowy klub Bundesligi szybo przekonał się, że znakomicie zainwestował pieniądze, bo młody Węgier stał się podstawowym zawodnikiem Czerwonych Byków i prezentował się na tyle dobrze, że ściągnąć go do siebie postanowił sam Juergen Klopp z Liverpoolu.