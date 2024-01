PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa ma poważny problem. Podczas jednego z treningów wypadł następca Bartosza Slisza

Legia ma problem. Wypada z gry... następca Slisza

Ryoya Morishita, czyli nowy zawodnik Legii Warszawa szybko stał się ulubieńcem kibiców. Japończyk na jednym z treningów zatańczył i rozbawił kolegów z drużyny do łez.

Jako pierwszy o kontuzji Albańczyka poinformował portal poświęcony stołecznemu zespołowi "Legia.net". Według dziennikarzy istnieje podejrzenie u niego nawet uszkodzenia więzadła. - W trakcie gierek drużynowych, bardziej w formie zabawy, pechowo wykręciła się noga w stawie skokowym Jurgenowi Celhace, który biegł z dużą, gumową piłką. Albańczykowi od razu spuchło to miejsce, nie wygląda to dobrze, jest podejrzenie uszkodzenia więzadła - napisano.

W tureckim Belek drużyna ze stolicy Polski zakończy 30 stycznia swoje przygotowania do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy oraz fazu pucharowej Ligi Konferencji. Od 1 do 8 lutego "Wojskowi" będą kontynuować przygotowania do meczów w swojej bazie treningowej w "Legia Training Center" w Książenicach.