Rozpędzona kadra Probierza kontra osłabiona potęga z Holandii. Zapowiedź meczu Polska - Holandia na Euro 2024

Przedmeczowe nastroje: Polska - Holandia na Euro 2024 w Hamburgu

Droga na turniej

Droga reprezentacji Polski na mistrzostwa w Niemczech nie należała do najłatwiejszych. Po nieudanych eliminacjach i zmianie trenera, Polska musiała przebrnąć przez marcowe baraże, by zapewnić sobie miejsce w turnieju. Michał Probierz, który zastąpił na stanowisku selekcjonera Fernando Santosa, szybko znalazł wspólny język z zawodnikami, co przełożyło się na serię ośmiu meczów bez porażki.